 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Il sera possible de s'abonner à Ligue 1+ en faisant ses courses à Carrefour
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 12:19

Il sera possible de s'abonner à Ligue 1+ en faisant ses courses à Carrefour

Il sera possible de s'abonner à Ligue 1+ en faisant ses courses à Carrefour

L’abonnement Ligue 1+ dans le caddie.

Quelques heures après l’ouverture de sa plateforme ce lundi, la chaîne de la LFP a noué un partenariat avec… Carrefour. Comme la Ligue, l’enseigne de supermarché propose une offre d’abonnement à 14,99 euros par mois à Ligue 1+. Sauf qu’à la différence de l’offre de la LFP, la somme des deux premiers mois sera créditée sur la carte de fidélité du magasin. Les souscripteurs de cette offre débourseront donc 149,99 euros au lieu de 179,99 euros pour un abonnement à l’année.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank