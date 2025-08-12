Il sera possible de s'abonner à Ligue 1+ en faisant ses courses à Carrefour

L’abonnement Ligue 1+ dans le caddie.

Quelques heures après l’ouverture de sa plateforme ce lundi, la chaîne de la LFP a noué un partenariat avec… Carrefour. Comme la Ligue, l’enseigne de supermarché propose une offre d’abonnement à 14,99 euros par mois à Ligue 1+. Sauf qu’à la différence de l’offre de la LFP, la somme des deux premiers mois sera créditée sur la carte de fidélité du magasin. Les souscripteurs de cette offre débourseront donc 149,99 euros au lieu de 179,99 euros pour un abonnement à l’année. …

MBC pour SOFOOT.com