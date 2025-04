Il se fait tatouer en hommage à Dan Burn, mais le regrette déjà

Eh hop, encore une histoire bien british comme on les aime.

Graeme Davison voulait célébrer un moment d’éternité. Ce fan de Newcastle , pur produit de Blyth (comme un certain Dan Burn), banlieue de Newcastle, cherchait l’idée parfaite pour marquer la finale remportée contre Liverpool le 16 mars dernier en League Cup. Il confie à The Athletic : « Dès qu’on a gagné, je me suis dit : « Je veux un tatouage pour commémorer ça » . Je n’étais pas sûr de vouloir le portrait de Dan Burn, parce que, franchement, les tatouages de visages ressemblent rarement à la personne, en général, ça finit par ressembler à Choco dans Les Goonies (énorme ref, NDLR) . Dans le car du retour, tout le monde parlait du match et de l’ambiance, on regardait les meilleurs moments sur les téléphones. Et quand j’ai entendu le commentaire de Sky Sports : « It’s the boy from Blyth », je me suis dit : « C’est parfait, je veux quelque chose qui l’intègre » . » …

