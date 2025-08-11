 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Il s'appelait Suleiman Al-Obeid
11/08/2025

Le football palestinien pleure l'une de ses étoiles depuis mercredi. Suleiman Al-Obeid est mort à 41 ans dans la bande de Gaza sous le feu de l'armée israélienne, alors qu'il attendait une aide humanitaire. L'issue tragique d'un parcours qui a vu le Gazaoui acquérir le surnom de « Pelé palestinien » et marquer un bon paquet de buts.

Il n’a jamais été champion du monde. Il n’a jamais prétendu non plus avoir inscrit 1000 buts. Mais à l’échelle de la Palestine, c’était tout comme. Suleiman Al-Obeid était considéré comme le « Pelé palestinien ». « Un talent qui a offert de l’espoir à un nombre incalculable d’enfants, même dans les moments les plus sombres » , a salué l’UEFA vendredi soir après l’annonce de sa mort, à 41 ans, dans le sud de Gaza. Un hommage moyennement apprécié par Mohamed Salah (entre autres) alors que l’instance n’a pris aucune sanction à l’égard d’Israël, malgré les bombardements incessants depuis bientôt deux ans. « Pouvez-vous nous dire où, comment et pourquoi il est mort ? », a répondu la star de Liverpool. Un post vu 100 millions de fois rien que sur X. Car au-delà de sa qualité de footballeur, Al-Obeid est devenu un symbole.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE…

Le football palestinien pleure l'une de ses étoiles, Suleiman al-Obeid, depuis mercredi. Le « Pelé palestinien » est mort à 41 ans sous le feu israélien, alors qu'il attendait une aide humanitaire.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

Sport
L'offre BoursoBank