Il quitte l'Arabie saoudite après trois mois sur place
Paweł, pas pris.
À 30 ans, Paweł Dawidowicz a voulu changer d’air. Après sept saisons au Hellas, le défenseur central polonais a tenté une nouvelle expérience, en rejoignant comme beaucoup l’Arabie saoudite. Recruté par Al Hazem, actuel douzième de Saudi Pro League, Dawidowicz n’a attendu que quelques semaines avant de rompre son contrat et retourner en Pologne. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
