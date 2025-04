information fournie par So Foot • 24/04/2025 à 12:21

Il ne reste plus que deux prétendants à un triplé historique en Europe

Et à la fin, il n’en restera qu’un. Ou aucun.

L’Inter, le PSG, le Barça. Ils étaient les trois derniers clubs d’Europe à encore rêver du triplé championnat, coupe nationale, Ligue des champions. Mais après une semaine noire, l’Inter n’en fait plus partie et pourrait même finir sans aucun des trois, après une défaite à Bologne (1-0) et une élimination sèche par l’AC Milan en Coppa Italia (0-3). Simone Inzaghi l’admet, relayé par La Gazzetta dello Sport : « Je suis inquiet . Nous avons manqué d’énergie. » …

