Il n'y aura pas de back-to-back pour Achraf Hakimi
Voilà un trophée qu’un joueur du PSG ne peut pas gagner.
France 24 et RFI ont dévoilé la liste des joueurs prétendants au prix Marc-Vivien Foé , qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 depuis 2009. Pour prétendre à cette distinction individuelle, il faut avoir porté au moins une fois le maillot de sa sélection nationale et disputé la moitié des journées de championnat .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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