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Il n'y aura pas de back-to-back pour Achraf Hakimi
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 11:18

Il n'y aura pas de back-to-back pour Achraf Hakimi

Il n'y aura pas de back-to-back pour Achraf Hakimi

Voilà un trophée qu’un joueur du PSG ne peut pas gagner.

France 24 et RFI ont dévoilé la liste des joueurs prétendants au prix Marc-Vivien Foé , qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 depuis 2009. Pour prétendre à cette distinction individuelle, il faut avoir porté au moins une fois le maillot de sa sélection nationale et disputé la moitié des journées de championnat .…

CT pour SOFOOT.com

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