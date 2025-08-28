Il n'y a pas eu de discussion entre Adrien Rabiot et l'AC Milan
Le date Rabiot-Allegri n’est pas encore prévu.
Depuis l’épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot, toujours sur la liste des transferts de l’Olympique de Marseille, attire la convoitise de certains clubs européens . Pourtant, alors que plusieurs rumeurs évoquaient un retour du Français en Serie A du côté de l’AC Milan, le coach des Rossoneri , Massimiliano Allegri, a démenti ce jeudi en conférence de presse. …
