Il n’y a jamais eu autant de monde devant la Première Ligue que cette année

L’Arkéma Première Ligue a passé un cap. Sur la phase aller, 137 683 spectateurs et spectatrices se sont déplacé⋅es dans les stades, soit 2 086 personnes par match. Un bond de +33 % par rapport à la saison passée. Notamment à Nantes, où Nantes-PSG (16 847), Nantes-OM (17 491) et Nantes-Paris FC (13 454) ont rempli la Beaujoire, pendant que Lens-PSG (10 712) faisait vibrer Bollaert. Les grands stades, longtemps fantasmés, deviennent enfin une habitude.

Même la télé commence à s’y mettre

Dans les gradins, mais aussi sur les écrans. Les audiences TV suivent la courbe : 733 672 téléspectateurs cumulés, soit 16 674 par match, contre à peine 9 000 l’an dernier. Les affiches avec OL Lyonnes cartonnent : Lens, Saint-Étienne et Le Havre dépassent toutes les 40 000 téléspectateurs. Au classement des affluences moyennes, Nantes (5 776), Lyon (5 001) et Lens (4 277) mènent la danse.…

