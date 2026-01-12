 Aller au contenu principal
Il n’y a jamais eu autant de monde devant la Première Ligue que cette année
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 17:41

L’Arkéma Première Ligue a passé un cap. Sur la phase aller, 137 683 spectateurs et spectatrices se sont déplacé⋅es dans les stades, soit 2 086 personnes par match. Un bond de +33 % par rapport à la saison passée. Notamment à Nantes, où Nantes-PSG (16 847), Nantes-OM (17 491) et Nantes-Paris FC (13 454) ont rempli la Beaujoire, pendant que Lens-PSG (10 712) faisait vibrer Bollaert. Les grands stades, longtemps fantasmés, deviennent enfin une habitude.

Même la télé commence à s’y mettre

Dans les gradins, mais aussi sur les écrans. Les audiences TV suivent la courbe : 733 672 téléspectateurs cumulés, soit 16 674 par match, contre à peine 9 000 l’an dernier. Les affiches avec OL Lyonnes cartonnent : Lens, Saint-Étienne et Le Havre dépassent toutes les 40 000 téléspectateurs. Au classement des affluences moyennes, Nantes (5 776), Lyon (5 001) et Lens (4 277) mènent la danse.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
