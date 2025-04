information fournie par So Foot • 27/04/2025 à 21:31

Il n'est pas frais, mon merlu ?

Après s'être perdu en 2023-2024, Lorient a retrouvé une boussole et un cap clair cette saison. Les Merlus retrouveront très logiquement la Ligue 1 au mois d'août, avec la ferme intention d'en être acteurs.

Lorient rêvait de fêter son centenaire en Ligue 1, en avril 2026. Cela deviendra une réalité puisque les Merlus ont officialisé leur retour dans l’élite samedi en éparpillant Caen (4-0), pendant que le FC Metz se prenait les pieds dans le tapis à Pau (2-1). La juste récompense d’une saison maîtrisée et d’un projet bien défini. Relégué pour un petit but de différence en 2024, Lorient s’était fixé l’objectif de ne passer qu’une saison en Ligue 2, et il est atteint. Avec la manière.

Génération Z

Le FCL s’est donné les moyens de ses ambitions en abordant la saison avec le plus gros budget du championnat (environ 50 millions d’euros). L’argent n’offre évidemment aucune garantie, mais Lorient a indéniablement su s’en servir pour se mettre en position préférentielle. Les Merlus ont pris la tête du championnat mi-décembre et ne l’ont plus lâchée depuis. Ils finiront la saison en ayant passé 26 journées aux deux premières places, preuve de leur régularité leur maîtrise des débats. Le club a modifié sa structure puisqu’il n’avait pas de directeur général ni de directeur sportif en 2023-2024. Arnaud Tanguy est revenu en tant que DG l’an dernier, alors que Laurent Koscielny est arrivé comme coordinateur sportif.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com