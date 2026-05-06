 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Il manquait six secondes à Ousmane Dembélé...
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 21:41

Il manquait six secondes à Ousmane Dembélé...

Il manquait six secondes à Ousmane Dembélé...

Dembélé pas loin d’un record. La demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG a commencé sur les chapeaux de roue. Ousmane Dembélé a ouvert le score d’une frappe pleine lucarne dès la deuxième minute et la dix-neuvième seconde de cette rencontre . Mais alors, est-ce le but le plus rapide de la saison du PSG en C1 ? La réponse est non, et ça c’est joué à rien.

Marquinhos d’un rien

Lors du premier match de Ligue des champions de la saison des Parisiens face à l’Atalanta, remporté 4-0, Marquinhos avait en effet marqué à la deuxième minute et treizième seconde de jeu , soit six secondes avant l’ouverture du score de Dembouz contre le Bayern.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG est la première équipe française à disputer trois finales de C1
    Le PSG est la première équipe française à disputer trois finales de C1
    information fournie par So Foot 06.05.2026 23:22 

    Un p’tit bout d’histoire. Ce mercredi soir à Munich, le PSG a su souffrir contre le Bayern, mais le PSG s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée. Paris devient le premier club français à disputer trois finales de C1. Marseille et ... Lire la suite

  • L'homme du match Willian Pacho réagit à la qualification du PSG en finale
    L'homme du match Willian Pacho réagit à la qualification du PSG en finale
    information fournie par So Foot 06.05.2026 23:12 

    Pacho c’est la Champions League. Grâce à son match nul 1-1 face au Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation), le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée . La bande de Luis Enrique affrontera Arsenal le 30 ... Lire la suite

  • Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale
    Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale
    information fournie par So Foot 06.05.2026 22:59 

    Il n'y aura pas eu neuf buts, cette fois, mais dans une demi-finale retour animée, le PSG ne s'est pas fait retourner par le Bayern après le but rapide d'Ousmane Dembélé (1-1). La réponse très tardive de Harry Kane n'aura pas empêché le champion d'Europe de rejoindre ... Lire la suite

  • Des supportrices des Girondins de Bordeaux victimes de fouilles abusives
    Des supportrices des Girondins de Bordeaux victimes de fouilles abusives
    information fournie par So Foot 06.05.2026 22:53 

    Avant d’assister à la victoire de leurs protégés contre Bayonne samedi dernier en National 2, les supportrices des Girondins de Bordeaux ont été victimes de fouilles abusives selon un communiqué des Ultramarines Bordeaux 1987. « Plusieurs supportrices nous ont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank