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« Il m'a pétrifié avec son aura ! » : le jour Z de Zidane
information fournie par So Foot 28/07/2026 à 17:32
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« Il m'a pétrifié avec son aura ! » : le jour Z de Zidane

« Il m'a pétrifié avec son aura ! » : le jour Z de Zidane

C'était l'endroit où il fallait être, dans le 15e arrondissement de Paris, ce mardi matin : Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a été présenté à la presse et à des supporters des Bleus dans la rue. Zizou arrive un poste qui ne l'épargnera pas, malgré son éternel statut d'idole ou de demi-Dieu français.

Aucun chef d’État n’était attendu boulevard de Grenelle, dans le 15 e arrondissement de Paris, ce mardi matin, mais c’était tout comme. Des rues bloquées par des barrières temporaires, un contingent de CRS et des grands gestes pour faire signe d’arrêter son vélo à l’approche du croisement de la rue Daniel Stern et de la rue du Soudan : un van noir, vitres teintées, s’engouffrait dans un garage. Il était tout juste 10 heures et il fallait montrer patte blanche, en gros être de la presse ou un salarié de la Fédé, pour continuer son chemin vers l’entrée arrière du siège de la FFF. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour Zinédine Zidane, déjà dans les bureaux pour valider son contrat de quatre ans comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France.

Dans la fourmilière

Après une fausse alerte pour les 120 journalistes et photographes, de France et d’ailleurs, accrédités pour l’occasion, le double Z a passé la porte à 11 heures pétantes (bravo pour la ponctualité) dans son costume cravate et derrière Philippe Diallo heureux comme un gosse venant présenter le jouet de ses rêves. Zidane n’a pas besoin de parler pour capter l’attention, il lui suffit seulement d’être Zidane. L’auditorium a changé d’ambiance quand il est arrivé à la place occupée par Didier Deschamps pendant 14 ans et il serait mentir que d’écrire que ça ne fait pas quelque chose de le voir là, devant nous, pour lancer sa nouvelle vie avec les Bleus.…

Tous propos recueillis par CG

Par Clément Gavard, à Paris pour SOFOOT.com

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