 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Il m'a laissé tomber » : Erik ten Hag règle ses comptes avec Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 12:18

Ajouter Boursorama à vos sources

« Il m'a laissé tomber » : Erik ten Hag règle ses comptes avec Cristiano Ronaldo

« Il m'a laissé tomber » : Erik ten Hag règle ses comptes avec Cristiano Ronaldo

Être le coach de Cristiano Ronaldo peut parfois s’avérer difficile. Erik ten Hag et Jorge Jesus en savent quelque chose et le torchon avait brûlé entre le technicien néerlandais et la star portugaise lors de la saison 2022-2023.

Dans une interview accordée à The Athletic , l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam est revenu en longueur sur sa relation conflictuelle avec CR7 : « Je lui ai souvent dit : « Ronnie, tout le monde veut te mettre dans les meilleures conditions, mais si tu n’arrives pas à te positionner dans la surface, tu ne peux pas marquer. » Il ne courait ni avec le ballon, ni sans le ballon parce qu’il ne s’était pas préparé. Toute grande équipe doit valoriser son meilleur joueur, mais le meilleur joueur doit travailler pour l’équipe. »

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes
    Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes
    information fournie par So Foot 20.10.2026 13:17 

    L’argent coule à flot. Sportingpedia s’est amusé à classer les affiches qui ont réuni plus de 1,5 milliard d’euros de valeur marchande cumulée sur le terrain. Et bingo : trois des clubs les plus représentés dans ce classement, le Paris Saint-Germain , le Real Madrid ... Lire la suite

  • La Liga sort le grand jeu pour le Clásico
    La Liga sort le grand jeu pour le Clásico
    information fournie par So Foot 20.10.2026 12:35 

    Des caméras à tire-larigot. Désireuse d’exposer le joujou le plus précieux de ses opérations marketing avec le Clásico , la Liga a prévu de mettre les petits plats dans les grands pour la retransmission de la rencontre très attendue entre le Barça et le Real, qui ... Lire la suite

  • Lionel Messi bat un record improbable grâce à une plante
    Lionel Messi bat un record improbable grâce à une plante
    information fournie par So Foot 20.10.2026 12:32 

    Sur toutes les pelouses. Alors qu’il a déjà presque battu tous les records sur un terrain de football, Lionel Messi s’empare désormais du record d’espèces nommées à son nom. Lui qui comptait déjà un lézard, un fossile de condor, une araignée, un champignon ou encore ... Lire la suite

  • Chez les filles, l'Espagne loin devant tous les autres
    Chez les filles, l'Espagne loin devant tous les autres
    information fournie par So Foot 20.10.2026 12:29 

    La vraie reine du ballon rond, c’est l’Espagne. Il y a eu un gros trou d’air en sélection espagnole pendant plusieurs années. Entre la génération dorée qui a ramené à la maison deux Euros ainsi qu’une Coupe du monde en l’espace de quatre ans et les sacres européens ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank