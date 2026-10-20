« Il m'a laissé tomber » : Erik ten Hag règle ses comptes avec Cristiano Ronaldo

Être le coach de Cristiano Ronaldo peut parfois s’avérer difficile. Erik ten Hag et Jorge Jesus en savent quelque chose et le torchon avait brûlé entre le technicien néerlandais et la star portugaise lors de la saison 2022-2023.

Dans une interview accordée à The Athletic , l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam est revenu en longueur sur sa relation conflictuelle avec CR7 : « Je lui ai souvent dit : « Ronnie, tout le monde veut te mettre dans les meilleures conditions, mais si tu n’arrives pas à te positionner dans la surface, tu ne peux pas marquer. » Il ne courait ni avec le ballon, ni sans le ballon parce qu’il ne s’était pas préparé. Toute grande équipe doit valoriser son meilleur joueur, mais le meilleur joueur doit travailler pour l’équipe. » …

MB pour SOFOOT.com