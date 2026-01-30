« Il imagine tous les jours quelque chose de nouveau » : Luis Campos tresse des lauriers à Luis Enrique

Luis Campos se met à table. Dans un entretien fleuve accordé à Marca , le conseiller sportif du PSG s’est confié sur sa relation avec Luis Enrique . « Il doit dormir avec les doigts dans la prise, tant il déborde d’énergie , affirme-t-il au sujet de l’entraîneur parisien. Chaque jour, [Luis Enrique] arrive avec la volonté d’évoluer, de progresser ».

Luis Campos évoque notamment le processus de recrutement, révélateur des exigences du technicien asturien : « Ça ne sert à rien de recruter de bons joueurs si nous n’avons pas de place pour eux. Alors, Luis Enrique me demande de bien préciser une chose aux joueurs lorsque je leur parle : « Si tu ne viens pas t’entraîner tous les jours à fond, ne viens pas du tout, car sinon Luis Enrique va rapidement te tuer. Tu dois savoir qu’ici, le moindre entraînement est comme un match contre la meilleure équipe du monde et que tu devras donner le maximum » ».…

CMF pour SOFOOT.com