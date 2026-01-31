 Aller au contenu principal
Arsenal survole Leeds sans forcer
31/01/2026

Arsenal survole Leeds sans forcer

Arsenal survole Leeds sans forcer

Leeds 0-4 Arsenal

Buts : Zubimendi (27 e ), Darlow (CSC, 38 e ), Gyökeres (69 e ), Gabriel Jesus (86 e ) pour les Gunners

Breathe, breathe in the air. En visite à Leeds (0-4) ce samedi, Arsenal a conforté sa première place au classement sans forcer, en enchaînant les pions. Les Gunners ont récité leur leçon en abusant de leur péché mignon, les corners, avec deux premiers buts inscrits dans les airs. Dans un premier acte un peu mollasson, Leeds a tenté d’exister, mais Arsenal s’est chargé d’éteindre l’étincelle des Peacocks avant qu’elle ne prenne. L’ouverture du score est arrivée de Martín Zubimendi (27 e ) d’une tête à bout portant sur un centre de Noni Madueke alors que les corners s’accumulaient en faveur du leader de Premier League (onze au total dans ce match).…

CM pour SOFOOT.com

Sport
