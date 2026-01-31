 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Angers SCO sur le point de perdre un joueur… et ce n’est pas Himad Abdelli
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 16:55

Angers SCO sur le point de perdre un joueur… et ce n’est pas Himad Abdelli

Angers SCO sur le point de perdre un joueur… et ce n’est pas Himad Abdelli

La fuite des talents. À Angers, le récent prêt de Goduine Koyalipou en attaque n’avait absolument rien d’anodin. Prenant le problème à la source, les dirigeants angevins se préparaient surtout au départ très probable de Sidiki Chérif, annoncé ce samedi en partance pour Fenerbahçe selon RMC Sport . Il était annoncé début janvier en partance vers le Paris FC, qui a donc préféré viser l’expérience et un gros nom avec l’arrivée très probable de Ciro Immobile.

Une option d’achat obligatoire de 18 millions d’euros

Formé à Angers et auteur d’une première partie de saison intéressante, Chérif s’apprête à découvrir le championnat turc. En échange, le SCO a négocié un transfert assez juteux : un prêt payant de 4 millions d’euros jusqu’à la fin de saison, puis une option d’achat obligatoire de 18 millions d’euros assortis de trois patates supplémentaires en guise de bonus éventuels.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un joueur lourdement sanctionné en Bretagne pour avoir frappé un arbitre
    Un joueur lourdement sanctionné en Bretagne pour avoir frappé un arbitre
    information fournie par So Foot 31.01.2026 16:39 

    Ça à de quoi faire réfléchir. En Bretagne, une très lourde sanction est tombée dans le foot amateur. Elle concerne un joueur de Départemental 2 à l’Hermine Guernate (Morbihan), qui avait tout simplement frappé un arbitre fin novembre 2025 lors d’une rencontre. ... Lire la suite

  • Deux défaites d'affilée pour Troyes
    Deux défaites d'affilée pour Troyes
    information fournie par So Foot 31.01.2026 16:07 

    C’est une première, cette saison. Et ça ne va pas plaire aux supporters de Troyes, bien au contraire. Car après la défaite concédée à Guingamp en championnat, leur équipe a encore perdu contre Le Mans lors de la vingtième journée de Ligue 2. Or, l’ESTAC n’avait ... Lire la suite

  • Alvaro Arbeloa et sa vision sur ses « intouchables »
    Alvaro Arbeloa et sa vision sur ses « intouchables »
    information fournie par So Foot 31.01.2026 15:33 

    Cette problématique, tous les entraîneurs du Real Madrid y sont confrontés. Alors forcément, Alvaro Arbeloa a dû y faire face ce samedi en conférence de presse : interrogé sur les éléments de son effectif qui seraient « intouchables », comme Vinicius Junior, le ... Lire la suite

  • Elena Rybakina présente son trophée après sa victoire en finale de l'Open d'Australie, le 31 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / Paul Crock )
    Open d'Australie: Rybakina soulève son deuxième trophée du grand Chelem
    information fournie par AFP 31.01.2026 15:17 

    Elle a dû attendre trois ans et demi, traverser un long trou d'air, mais Elena Rybakina est de retour au plus haut niveau: elle a remporté samedi l'Open d'Australie en battant la N.1 mondiale Aryna Sabalenka. Pour soulever son deuxième trophée du Grand Chelem après ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank