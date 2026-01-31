 Aller au contenu principal
ICE, meurtres aux États-Unis... une association européenne de supporters s’inquiète avant le Mondial
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 18:29

L’inquiétude monte. Une association de supporters européenne explicitement nommée « Football Supporters Europe » a fait part de ses doutes quant à la sécurité des fans qui comptent se déplacer sur les différents sites américains qui accueilleront cet été la prochaine Coupe du monde. En cause, les agissements fréquents des agents de la police fédérale de l’immigration (ICE), responsable de deux morts lors d’une manifestation à Minneapolis en janvier. En parallèle, l’administration Trump avait avancé que cette même police pourrait intervenir contre des immigrés sur les sites américains du prochain Mondial.

À la BBC, le président de l’association en question a fait part de ses inquiétudes : « À ce stade, les supporters qui doivent se déplacer disposent de très peu d’informations, voire d’aucune, sur ce qui sera autorisé ou non dans les stades de la FIFA, ni sur ce à quoi ils peuvent s’attendre de la part de la police ailleurs dans le pays. » Si la FIFA a confirmé auprès de nos confrères britanniques que la sécurité des supporters était une priorité absolue, pas sûr que cette inquiétude grandissante ne donne envie à beaucoup de supporters de traverser l’Atlantique.…

TJ pour SOFOOT.com

