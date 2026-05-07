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Il était une deuxième fois Munich
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 02:58

Il était une deuxième fois Munich

Il était une deuxième fois Munich

Un peu moins d’un an après avoir retourné l’Europe à Munich, le PSG se déplaçait une nouvelle fois en Bavière pour se rapprocher du bonheur en Ligue des champions. Les Parisiens ont retrouvé leurs rituels, leurs habitudes et leur stade fétiche. Reportage.

Il flottait dans l’air de la Gare de l’Est comme le parfum d’un grand départ en colonie de vacances. Celle où l’on retourne après avoir kiffé l’année passée. Alors le rendez-vous est au même endroit, par petits groupes, avec les mêmes potes, direction Stuttgart d’abord. Déjà, les contrôles prévus à la frontière et la correspondance pour Munich en danger sont dans toutes les discussions. Finalement, l’heure matinale et le besoin de prendre des forces reprennent le dessus. Certains dorment tranquillement, quand d’autres se repassent le film de l’an dernier. Quelque uns en discutent, se remettent les images, ainsi va la vie sur le chemin d’une demi-finale retour de Ligue des champions à Munich. Presque un pèlerinage et c’est bien connu : le mieux, c’est lorsque tout ne se passe pas comme prévu.

Le train train annuel

Prévu, ce retard de 20 minutes avant d’arriver à Stuttgart l’était. Certains semblent même avoir vécu la même expérience l’an passé. Pas assez perturbant toutefois pour empêcher une longue transhumance vers la capitale bavaroise. « Désolé pour ce retard, pour aller à Munich, c’est possible, quai 15 à 10h51 ou quai 16 à 11h15 si le premier est trop plein », annonce le conducteur du train. À peine le temps pour certains d’aller gratter deux ou trois bouteilles de bières que la troupe repart vers Munich. Ça s’assoit par terre, ça trouve des places comme ça peut, ça sort les cartes, ça a hâte de retrouver cette grande cour de récré. Le confort passe après.…

Par Julien Faure, à Munich pour SOFOOT.com

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