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Il a bon dos William Saliba
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 14:09

Il a bon dos William Saliba

Il a bon dos William Saliba

Touché au dos pendant la finale PSG-Arsenal, William Saliba arrive ce mardi à Clairefontaine avec une part d'incertitude. À quatorze jours de l'entrée en lice de l'équipe de France au Mondial, il y a pourtant (très) peu de raisons de s'inquiéter quant à la forme physique de son défenseur. Et voici pourquoi.

Comme avant chaque Coupe du monde, ou plus largement chaque grande compétition internationale, les mystères du foot ont toujours développé une capacité à ramener son lot d’incertitudes de dernière minute. Lamine Yamal avec l’Espagne, Neymar et la Seleção… et maintenant William Saliba avec la France. Pas le type qui fait lever les foules avec des passements de jambes, des coups du foulard et des grosses lucarnes, mais un taulier d’un secteur de jeu indispensable dans l’ascension vers un titre international. Touché au dos avec Arsenal lors de la défaite en finale de Ligue des champions face au PSG, bien qu’il ait joué 120 minutes, le défenseur de 25 ans est devenu la cause des dernières sueurs froides du staff des Bleus, à quatorze jours de l’entrée en lice face au Sénégal.

Ni une, ni deux, panique totale en défense : selon la presse mondiale, Saliba, valeur sûre de la défense française au dernier Euro, serait de nouveau gêné par une blessure qu’il traîne depuis un moment, et son club aurait déjà notifié qu’il devra se priver de son joueur à son retour du Mondial. Pire encore, la short-list des potentiels remplaçants aurait déjà été dressée (Wesley Fofana, Loïc Badé, Pierre Kalulu ou encore Benjamin Pavard)… avant même que le joueur ne soit arrivé à Clairefontaine.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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