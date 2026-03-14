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Igor Tudor : « Une très belle carrière attend Antonin Kinsky »
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 09:55

Igor Tudor : « Une très belle carrière attend Antonin Kinsky »

Igor Tudor : « Une très belle carrière attend Antonin Kinsky »

Un excès d’optimisme peut-il cacher un mensonge ? En tout cas, Igor Tudor n’a pas souhaité accablé Antonin Kinsky, son gardien de but qui a récemment défrayé la chronique. Rappel des faits : titulaire surprise avec Tottenham contre l’Atlético de Madrid lors de des huitièmes de finales aller de Ligue des champions, l’habituel numéro deux des Spurs est sorti au bout d’un gros quart d’heure de jeu après avoir encaissé trois réalisations et commis deux énormes erreurs. Au bout, le club anglais s’est incliné 5-2.

« Il rejouera cette saison, c’est certain. Il est revenu le lendemain du match et s’est montré très bon à l’entraînement, très positif , a assuré l’entraîneur croate, en conférence de presse . Ce qui lui est arrivé est très rare, c’était probablement la première et la dernière fois de ma vie que je voyais ça, mais ça peut arriver. Au cours de sa carrière, il y aura d’autres erreurs. Mais je pense qu’il a la force et les qualités nécessaires pour les surmonter, et qu’une très belle carrière l’attend. » Est-ce la carrière qui attend le portier, ou le portier qui attend une carrière ?…

FC pour SOFOOT.com

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