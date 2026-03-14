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Quand Antoine Kombouaré nomme un capitaine... qui ne veut pas l'être
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 10:31

Quand Antoine Kombouaré nomme un capitaine... qui ne veut pas l'être

Quand Antoine Kombouaré nomme un capitaine... qui ne veut pas l'être

Dégager des tauliers du onze, nommer un nouveau capitaine… Afin d’imprimer sa patte le plus rapidement possible, Antoine Kombouaré n’a pas attendu bien longtemps pour faire des choix forts après son arrivée au Paris FC en remplacement de Stéphane Gilli. L’ancien entraîneur de Nantes ou du Paris Saint-Germain a par exemple décidé de poser le brassard sur le biceps de Pierre Lees-Melou, lequel… n’en voulait absolument pas, en témoignent les propos du technicien dans les colonnes de L’Équipe .

« Le premier ou le deuxième jour, j’ai reçu Pierre dans mon bureau, on a discuté un peu de tout et je lui ai dit que je pensais à lui pour être capitaine. Il m’a répondu qu’il ne voulait pas du brassard… Deux jours après, je lui annonce qu’il sera capitaine et qu’il n’a pas à discuter , raconte ainsi le coach . Je lui ai dit ce qui m’intéresse c’est ce que “tu fais sur le terrain, ton exemplarité” . Il va être présent et les copains vont le suivre. Je l’ai choisi parce que pour moi, même s’il ne va pas aimer, c’est lui qui aujourd’hui représente l’équilibre dans cette équipe. » Un brassard pour faire (sur)nager les autres, donc.…

FC pour SOFOOT.com

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