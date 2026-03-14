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Le superbe but salvateur de Nicolas Pépé
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 09:38

Le superbe but salvateur de Nicolas Pépé

Le superbe but salvateur de Nicolas Pépé

Même s’il s’entretient, le talent ne se perd pas. Celui de Nicolas Pépé s’observe régulièrement sur les terrains de football espagnols, où l’Ivoirien se sent plutôt à l’aise depuis son arrivée à Villarreal en 2024. Ce vendredi, l’ancien de Lille a d’ailleurs sauvé son club de la défaite lors de la 28 e journée de Liga .

Quand le pied gauche de Nicolas Pépé sauve Villarreal de la défaite pic.twitter.com/UsY5VuvGPm…

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