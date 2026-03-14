 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grégory Lorenzi en désaccord avec Éric Roy
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 11:02

Grégory Lorenzi en désaccord avec Éric Roy

Grégory Lorenzi en désaccord avec Éric Roy

Un (gros) point de désaccord, à Brest ? Oui, et ce n’est pas signe de mauvaise santé relationnelle. Interrogé par L’Équipe au sujet du mercato tardif et des propos tenus par Éric Roy, Grégory Lorenzi a expliqué qu’il ne partageait pas le point de vue de son coach. Sans toutefois y déceler un souci avec le technicien, bien au contraire. « Les entraîneurs te disent toujours qu’avec plus de joueurs, ils auraient de meilleurs résultats. Ce n’est pas vrai , a commencé le directeur sportif. Si tu te concentres déjà sur ceux que tu as, peut-être que tu t’éparpilleras moins. Encore une fois, tu sais dans quel club tu es, tu connais les règles. »

Et l’homme de 42 ans de poursuivre : « Est-ce qu’on a entendu Alexandre Dujeux dire qu’il avait eu son effectif tardivement ? Bien évidemment, c’est toujours mieux de l’avoir en début de saison, mais il n’y a pas besoin de le dire. Et on a surtout été pénalisé par des erreurs individuelles. Ce n’est pas ton mercato qui t’a fait prendre des buts gags. Ça m’agace un peu, mais il n’y a aucun problème entre nous. S’il n’y avait pas cette synergie, ça ne fonctionnerait pas. Et Éric a aussi précisé que je faisais avec ce que me donnait le président. » Une réponse de Corse ou de Breton, mais pas de Normand.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des fans tentent d'envahir le vestiaire à Bastia
    Des fans tentent d'envahir le vestiaire à Bastia
    information fournie par So Foot 14.03.2026 11:42 

    Rude saison, à Bastia. Alors que le stade Armand Cesari a fait peau neuve, l’équipe ne suit pas sur le terrain : lanterne rouge de Ligue 2, le club ne compte que trois victoires en championnat. Et si la place de barragiste reste mathématiquement possible sur le ... Lire la suite

  • Marseille assure l’essentiel face à Auxerre
    Marseille assure l’essentiel face à Auxerre
    information fournie par France 24 14.03.2026 11:29 

    L’Olympique de Marseille a battu Auxerre (1-0) vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Amine Gouiri a offert la victoire aux siens en seconde période. Neuf jours après leur élimination en Coupe de France contre Toulouse, l’OM a retrouvé le goût ... Lire la suite

  • Quand Antoine Kombouaré nomme un capitaine... qui ne veut pas l'être
    Quand Antoine Kombouaré nomme un capitaine... qui ne veut pas l'être
    information fournie par So Foot 14.03.2026 10:31 

    Dégager des tauliers du onze, nommer un nouveau capitaine… Afin d’imprimer sa patte le plus rapidement possible, Antoine Kombouaré n’a pas attendu bien longtemps pour faire des choix forts après son arrivée au Paris FC en remplacement de Stéphane Gilli. L’ancien ... Lire la suite

  • Igor Tudor : « Une très belle carrière attend Antonin Kinsky »
    Igor Tudor : « Une très belle carrière attend Antonin Kinsky »
    information fournie par So Foot 14.03.2026 09:55 

    Un excès d’optimisme peut-il cacher un mensonge ? En tout cas, Igor Tudor n’a pas souhaité accablé Antonin Kinsky, son gardien de but qui a récemment défrayé la chronique. Rappel des faits : titulaire surprise avec Tottenham contre l’Atlético de Madrid lors de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank