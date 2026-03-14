Grégory Lorenzi en désaccord avec Éric Roy

Un (gros) point de désaccord, à Brest ? Oui, et ce n’est pas signe de mauvaise santé relationnelle. Interrogé par L’Équipe au sujet du mercato tardif et des propos tenus par Éric Roy, Grégory Lorenzi a expliqué qu’il ne partageait pas le point de vue de son coach. Sans toutefois y déceler un souci avec le technicien, bien au contraire. « Les entraîneurs te disent toujours qu’avec plus de joueurs, ils auraient de meilleurs résultats. Ce n’est pas vrai , a commencé le directeur sportif. Si tu te concentres déjà sur ceux que tu as, peut-être que tu t’éparpilleras moins. Encore une fois, tu sais dans quel club tu es, tu connais les règles. »

Et l’homme de 42 ans de poursuivre : « Est-ce qu’on a entendu Alexandre Dujeux dire qu’il avait eu son effectif tardivement ? Bien évidemment, c’est toujours mieux de l’avoir en début de saison, mais il n’y a pas besoin de le dire. Et on a surtout été pénalisé par des erreurs individuelles. Ce n’est pas ton mercato qui t’a fait prendre des buts gags. Ça m’agace un peu, mais il n’y a aucun problème entre nous. S’il n’y avait pas cette synergie, ça ne fonctionnerait pas. Et Éric a aussi précisé que je faisais avec ce que me donnait le président. » Une réponse de Corse ou de Breton, mais pas de Normand.…

FC pour SOFOOT.com