Igor Tudor n’est plus l’entraîneur de la Juventus
Tudor a endormi la Vieille Dame.
Ce dimanche, la Juventus s’est inclinée pour la troisième fois de suite, sur la pelouse de la Lazio (1-0). Un nouveau revers pour la Vieille Dame, celui de trop pour Igor Tudor, licencié ce lundi par le club de Turin . Avec aucune victoire sur les huit dernières rencontres et aucun but inscrit sur les quatre dernière sorties des Bianconerri, le coach croate plie bagage après seulement sept mois à la tête de la Juve et une actuel 8 e place au classement. …
KM pour SOFOOT.com
