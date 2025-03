information fournie par So Foot • 24/03/2025 à 15:54

Igor Tudor a conduit 1 000 kilomètres en voiture pour rejoindre Turin

Le PSG et l’OM influencent Turin.

La Juventus a officialisé dimanchele départ de Thiago Motta et l’arrivée d’Igor Tudor à la tête de son équipe première. Sur le départ, l’Italien a adressé un message aux tifosi : « J’ai vécu des moments intenses, toujours confronté à une détermination maximale et à la volonté de m’améliorer chaque jour » , confie-t-il dans communiqué lisse et assez impersonnel posté sur le site internet du club. Seul un joueur, Samuel Mbangula, a posté un message en public, sur Instagram, pour remercier l’ancien milieu parisien. Les vingt-sept autres joueurs de la Vieille Dame sont restés silencieux sur ce départ.…

RA pour SOFOOT.com