Igor Thiago, le visage du joga mochito

Igor Thiago pourrait honorer à 24 ans sa première cape avec le Brésil. Deuxième meilleur buteur de Premier League, le titan de Brentford demeure un candidat sérieux pour porter le numéro 9 lors de la Coupe du monde. Mais pour ça, il faudra faire une croix sur la tradition de l'attaquant brésilien irréprochable techniquement.

Pelé, Ronaldo, Romario, Careca, Tostão… Depuis la victoire de Pelé et ses compères au Mondial 1958, époque des télés en noir et blanc, le public a toujours attendu du Brésil de donner des couleurs au ballon. Une perception présente avant même le couronnement d’ O Rei , pouvant trouver sa source dans les tours de magie noire de Leônidas vingt ans plus tôt, dont sa fameuse bicyclette au Parc des Princes contre la Tchécoslovaquie. Dribbleurs fantaisistes sur les côtés, meneurs de jeu irréprochables balle au pied, attaquants habiles et tueurs devant la cage… Des profils de magiciens que l’on réunit devant une dénomination : « joga bonito » (ou futebol-arte , pour les puristes).

Une notion élémentaire qui n’est plus vraiment au goût du jour. « Depuis quelques années, je vois qu’on a perdu ce jeu un peu à la brésilienne, comme en 2002 ou même en 2006. Ce génie, ces passes courtes, ce football régal… Quand je vois des matchs du Brasileirão, c’est de plus en plus fréquent que je me fasse chier », regrette Franck Logbi Henouda, agent implanté au Brésil depuis une trentaine d’années. À croire que la patrie de l’ordre et du progrès s’est rangée derrière sa première doctrine.…

Propos de Claude Gonçalves et Franck Henouda recueillis par MP.

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com