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Georginio Rutter se lance dans la musique
information fournie par So Foot 05/10/2026 à 16:29

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Georginio Rutter se lance dans la musique

Georginio Rutter se lance dans la musique

Ils savent vraiment tout faire, les joueurs formé au Stade rennais. L’attaquant de Brighton Georginio Rutter a décidé de pousser la chansonnette . Sur sa chaîne YouTube, il a dévoilé le 3 octobre dernier le clip de son premier morceau 5G , sous un nom de scène un peu désuet, « Prince2sm « .

Bientôt dans le top Spotify ?

Un morceau de moins de 2 minutes qui ne révolutionnera pas l’industrie musicale, bien que le refrain puisse être entêtant par moment, il faut l’avouer. L’avant-centre des Seagulls livre à travers ce morceau son train de vie de footballeur, avec de l’égotrip somme toute classique pour l’exercice : « Je fais shopping avenue Montaigne, bébé sur toi je me reconstruis » ou encore « J’ai mis mon oseille dans une Class G l’histoire de rouler en décembre ».

LT pour SOFOOT.com

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