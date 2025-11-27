Idrissa Gueye et Michael Keane se sont réconciliés à coups de poing
Ne jamais faire les choses à moitié.
Titulaires lors de la rencontre face à Manchester United ce lundi, Idrissa Gueye et Michael Kean ont eu une altercation violente sur le terrain , menant à l’expulsion du milieu sénégalais de 33 ans. Réduits à 10, les Toffees ont tout de même réussi à s’imposer à Old Trafford (0-1), et remontent à hauteur de leur adversaire.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
