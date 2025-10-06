 Aller au contenu principal
Ici c'est Titis !
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 02:16

Même s'ils n'ont pas été des plus flamboyants dimanche soir à Lille (1-1), le match des Titis parisiens est à saluer. Si les jeunes du PSG s'affirment de plus en plus dans ce Paris Saint-Germain là, il leur faut encore du temps. D'autant que ce genre de match doit être assumé par les cadres restants.

Contre Barcelone, le onze du PSG avait 23 ans et 99 jours de moyenne d’âge. Ce dimanche soir à Lille, il avait en moyenne 22 ans. C’est peu, mais malgré ça, le PSG fait match nul, déroule tranquillement en Ligue 1, et s’avance à la trêve sans blessés supplémentaires. Même si, comme à Marseille après l’Atalanta, il ne gagne pas après la Ligue des champions, pas d’inquiétude. Les Titis sont là. À Pierre-Mauroy, quatre joueurs formés au PSG étaient titulaires en prime time. Petite revue d’effectif : si Ibrahim Mbaye a été plus timide qu’à Barcelone, où il a été présent sur le premier but du PSG, il a réalisé une grosse percée qui aurait pu mériter mieux en première période. Il attend encore son premier but. Senny Mayulu, lui, a dépensé beaucoup d’énergie en Catalogne, et montre qu’il peut enchaîner les matchs en passant d’avant-centre à relayeur. Après sa bonne prestation face aux Blaugranas, Warren Zaïre-Emery a joué latéral droit ce soir, en essayant de contenir le très rapide Matías Fernández-Pardo. Quant à Quentin Ndjantou, il ne s’est pas défilé. En bref, les quatre n’ont pas été étincelants, mais ont répondu aux attentes. Et ils ont le temps !

C’était le moment des jeunes joueurs.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank