Ibrahima Konaté retrouve un camarade de classe à Clairefontaine

Du brevet des collèges à Clairefontaine.

Les Bleus ont pu rencontrer, ce mercredi, plusieurs supporters français venus assister à leur séance d’entraînement. L’occasion pour Ibrahima Konaté de croiser l’un de ses anciens camarades de classe, lorsque le défenseur de Liverpool était encore au collège. Son camarade n’a pas manqué de lui rappeler des souvenirs avec une photo qui l’a particulièrement surpris. « J’étais au collège avec lui, c’était en troisième, oral de stage pour le brevet, regarde les photos qui me sort, la photo de fou furieux », a lâché Ibou dans une vidéo relayée par la FFF sur ses réseaux.…

KM pour SOFOOT.com