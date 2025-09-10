 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ibrahima Konaté et la tentation madrilène
10/09/2025

En fin de contrat en juin prochain, Ibrahima Konaté a le choix du roi : prolonger à Liverpool, où son association avec Virgil van Dijk est rodée, ou s’en aller, avec le Real Madrid au premier rang des courtisans. Une chose est sûre, le défenseur français veut être valorisé à la hauteur de son statut.

Les Islandais se demanderont encore ce mercredi si Andri Guðjohnsen a vraiment fait faute en tirant, légèrement ou non c’est selon, le maillot d’Ibrahima Konaté sur le but du 2-2 finalement annulé face à la France. Le défenseur tricolore, lui, sera déjà passé à autre chose sur le chemin du retour en Angleterre pour retrouver son club. Prolongera, prolongera pas ? La question revient inlassablement sur les rives de la Mersey ces derniers temps. Elle s’est beaucoup posée pour Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Au bout d’un interminable feuilleton, l’Égyptien et le Néerlandais avaient scellé leur avenir en avril, à moins de deux mois de la fin de leur contrat, quand le Scouser avait préféré s’en aller vers d’autres cieux. Ce petit manège risque de reprendre avec un autre cadre, Konaté donc, déjà annoncé avec insistance au Real Madrid…

Moins bien payé que Joe Gomez

Arrivé en 2021 contre 40 millions d’euros, Konaté n’a mis que quelques mois à s’installer dans le onze de Jürgen Klopp, malgré des pépins physiques réguliers. Il affiche aujourd’hui 136 matchs, cinq titres, une finale de Ligue des champions et une belle cote de popularité, vérifiée par les « IBOUUUU » qui descendent massivement des tribunes d’Anfield à chacune de ses interventions. Son CV s’est aussi épaissi au niveau international, pas plus tard que ce mardi, avec sa 25 e sélection en équipe de France. Malgré ses états de service, le colosse ne touche « que » 80 000 livres par semaine (environ 95 000 euros).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

