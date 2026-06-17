Ibrahim Mbaye bat un record de précocité

Il a perdu mais il a marqué l’histoire ! Battu avec le Sénégal par l’équipe de France, I brahim Mbaye n’en finit plus de surprendre en sélection . International depuis peu, il compte déjà 4 buts en 12 capes, notamment une première en Coupe du monde contre les Bleus .

Le plus jeune buteur africain de l’histoire

Certes bien aidé par les gants glissants de Mike Maignan, le titi parisien a une nouvelle fois épaté la galerie , déposant Théo Hernandez sur les fesses avant de marquer, redonnant le temps d’un court instant l’espoir aux Lions de la Teranga .…

JF pour SOFOOT.com