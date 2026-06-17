Ibrahim Mbaye bat un record de précocité
Il a perdu mais il a marqué l’histoire ! Battu avec le Sénégal par l’équipe de France, I brahim Mbaye n’en finit plus de surprendre en sélection . International depuis peu, il compte déjà 4 buts en 12 capes, notamment une première en Coupe du monde contre les Bleus .
Le plus jeune buteur africain de l’histoire
Certes bien aidé par les gants glissants de Mike Maignan, le titi parisien a une nouvelle fois épaté la galerie , déposant Théo Hernandez sur les fesses avant de marquer, redonnant le temps d’un court instant l’espoir aux Lions de la Teranga .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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