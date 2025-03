information fournie par So Foot • 24/03/2025 à 22:26

Hütter invite à la « prudence » avec Ben Seghir

Aucun passe-droit.

Eliesse Ben Seghir a perdu de sa superbe ces dernières semaines. Le crack de l’AS Monaco ne compte que trois titularisations sur les huit dernières journées de Ligue 1 , avec une moyenne de 37 minutes de jeu par match. Il était aussi remplaçant en Ligue des champions face à l’Inter fin janvier et lors du barrage aller contre Benfica mi-février. Adi Hütter s’en est expliqué dans les colonnes de L’Equipe . « Les attentes autour de lui sont parfois trop fortes , estime le coach autrichien. On doit être prudent. C’est sa première saison sans blessure, et il n’a que 20 ans. » …

QB pour SOFOOT.com