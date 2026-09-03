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Hull City réagit aux insultes racistes dont a été victime Robinio Vaz
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 17:48
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Hull City réagit aux insultes racistes dont a été victime Robinio Vaz

Hull City réagit aux insultes racistes dont a été victime Robinio Vaz

Inadmissible. Mardi, Robinio Vaz était en droit de se réjouir de découvrir la Premier League . Vendu l’AS Roma l’hiver dernier par l’OM, l’attaquant français de 19 ans a en effet été cédé à Hull City dans le cadre d’un prêt âyant de 2 millions d’euros. Mais l’accueil, du moins numérique, n’a pas été à la hauteur de ses espérances. Bien au contraire : les réactions sous la publication annonçant son arrivée ont à l’inverse révélé la bêtise crasse de certains, le joueur étant la cible de nombreux commentaires racistes.

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