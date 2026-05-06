Hulk rejoint un grand club brésilien à presque 40 ans

L’incroyable Givanildo Vieira de Sousa. Fluminense a officialisé la signature de Hulk , ce mardi. L’attaquant brésilien, passé par le FC Porto et le Zénith, sera lié à l’actuel troisième du championnat brésilien jusqu’au 31 décembre 2027 .

Ele chegou! Hulk Paraíba assina contrato com o Flu até o fim de 2027 e é o novo jogador do Fluminense. Bem-vindo ao #TimeDeGuerreiros! Saiba mais >> https://t.co/Jas5FCsXrb#NosTemosOHulk pic.twitter.com/UtvUIdJhzr…

CT pour SOFOOT.com