Hulk rejoint un grand club brésilien à presque 40 ans
L’incroyable Givanildo Vieira de Sousa. Fluminense a officialisé la signature de Hulk , ce mardi. L’attaquant brésilien, passé par le FC Porto et le Zénith, sera lié à l’actuel troisième du championnat brésilien jusqu’au 31 décembre 2027 .
Ele chegou! Hulk Paraíba assina contrato com o Flu até o fim de 2027 e é o novo jogador do Fluminense. Bem-vindo ao #TimeDeGuerreiros! Saiba mais >> https://t.co/Jas5FCsXrb#NosTemosOHulk pic.twitter.com/UtvUIdJhzr…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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