Huit destinations meilleures que la Sardaigne pour se ressourcer pendant une blessure

Pendant que le Real Madrid s’imposait ce dimanche sur la pelouse de l’Espanyol (0-2), Kylian Mbappé bronzait tranquillement avec sa tendre Ester Expósito en Sardaigne, lunettes de soleil vissées sur les yeux. Forcément, ça a fait jaser dans les médias espagnols, mais si c’est ça le remède pour attaquer une Coupe du monde en pleine forme, on a trouvé d’autres destinations pour mettre bien le Kyks.

1. Un périple à Naples

Pour se ressourcer, quoi de mieux que d’aller sur les terres de l’illustre Diego Armando Maradona ? Quand il a posé ses valises au pied du Vésuve pour se reconstruire après sa fin d’aventure contrastée à Barcelone en 1984, l’Argentin n’est pas seulement reparti avec un timide bronzage et deux photos en story. Non, Insta n’existait pas encore. Lui est reparti avec deux Scudetti , une Coupe d’Italie, une Supercoupe d’Italie, une Coupe de l’UEFA et surtout une legacy légendaire. Le peuple napolitain en a fait son dieu, et même la mafia était acquise à sa cause. À Naples, la convalescence se fait à base de passion, pas de lunettes de soleil ou ni de maillot de bain. C’est comme ça qu’on devient la légende d’un club, Kyky. Sans la partie cocaïne et soirées de débauche en revanche.

2. Disneyland Paris avec son petit frère

À passer trop de temps avec sa douce, Kylian en oublie la famille. Une petite escapade incognito au pays de Mickey avec son frérot Ethan aurait pourtant été tout autant agréable. Entre deux tours de Space Moutain, il aurait pu se rappeler son explosivité d’antan quand il allait encore à 2 000 à l’heure et qu’il ne demandait pas le ballon dans les pieds pour faire le playmaker . Et puis une photo avec Dingo, ça claque bien plus qu’une photo avec Ester prise en scred par un paparazzi perché dans un arbre… Les supporters du Real lui auraient sans doute pardonné.…

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com