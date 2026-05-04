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Grâce à Alexis Sánchez, le Séville FC croit encore au maintien
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 23:06

Grâce à Alexis Sánchez, le Séville FC croit encore au maintien

Grâce à Alexis Sánchez, le Séville FC croit encore au maintien

Séville 1-0 Real Sociedad

But : Sánchez (50 e )

Plus d’informations à suivre…

EL pour SOFOOT.com

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