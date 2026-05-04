Grâce à Alexis Sánchez, le Séville FC croit encore au maintien
Séville 1-0 Real Sociedad
But : Sánchez (50 e )
Plus d’informations à suivre… …
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Everton 3-3 Manchester City Buts : Barry (68 e , 81 e ), O’Brien (73 e ) pour les Toffees // Doku (43 e , 90 e +7), Haaland (83 e ) pour les Skyblues L’histoire retiendra que le match pour le titre a été animé par d’anciens joueurs passés par les championnats de ... Lire la suite
Roma 4-0 Fiorentina Buts : Mancini (13 e ), Wesley (17 e ), Hermoso (34 e ), Pissili (58 e ) Clair, net et sans bavure. À quatre journées de la fin, l’AS Roma, pourtant en difficulté cette saison, notamment en raison de tensions en interne, a prouvé qu’elle était ... Lire la suite
Transfert étonnant. Antoine Sibierski, directeur sportif de Troyes depuis deux ans , ne sera pas de l’aventure en Ligue 1. En effet, après de longues semaines marquées par de sérieux désaccords avec le président exécutif Edwin Pindi, l’ancien meneur de jeu va quitter ... Lire la suite
Plus de peur que de mal. À chaque contact, on se demande si Khalis Merah va se relever. Du haut de ses 19 ans, le Gone a tendance à tomber comme une poupée de chiffon, apprenant petit à petit l’âpreté de la Ligue 1. Dimanche soir, il a fait parler son petit gabarit ... Lire la suite
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