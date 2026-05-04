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Bukayo Saka, pour un nouveau frisson
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 23:04

Bukayo Saka, pour un nouveau frisson

Bukayo Saka, pour un nouveau frisson

Vous l’aviez peut-être déjà enterré, mais il est de retour. En difficulté cette saison, Bukayo Saka revient en forme au meilleur des moments et rappelle à tout le monde qu’il est l’un des joueurs les plus talentueux d’Arsenal, capable de guider les Gunners vers une nouvelle finale de Ligue des champions.

Si Arsenal est en course pour soulever son premier trophée de champion d’Angleterre depuis 2004 et connaître une première finale de Ligue des champions depuis 2006, ce n’est pas grâce à Bukayo Saka. Bien loin de ses standards habituels et de sa saison flamboyante en 2023-2024, celui qui a prolongé son contrat avec les Gunners jusqu’en 2031 a eu du mal à peser dans le jeu de son équipe et a été gêné par de nombreuses blessures (ischio-jambiers, hanche, tendon d’Achille). En revanche, si Arsenal a des raisons de croire qu’il peut enfin aller au bout de ses rêves, c’est aussi parce que le même Bukayo Saka revient en forme au meilleur des moments. Ses 45 minutes samedi lors du large succès face à Fulham (3-0) ont fait taire les critiques des supporters qui l’adulaient il y a encore quelques semaines, et laissent espérer que l’ailier droit anglais de 24 ans puisse enfin confirmer tout le bien qu’on lui promettait.

Plus d’un tour dans son Saka

Dans le football actuel, où l’instantanéité prime, six mois de méforme peuvent suffire à faire oublier le talent des footballeurs. Devenu, samedi, le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à atteindre les 200 titularisations, Saka n’a eu besoin que d’une mi-temps pour éblouir son monde. L’international anglais a commencé par faire tomber Raúl Jiménez sur les fesses avant d’adresser une passe décisive à Viktor Gyökeres pour dérider la rencontre, avant de doubler la mise d’une frappe puissante au premier poteau avant la fin du premier acte. C’est la première fois de la saison que Saka parvient à marquer et à délivrer une passe décisive dans le même match.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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