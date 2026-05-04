Manchester City perd très gros à Everton

Everton 3-3 Manchester City

Buts : Barry (68 e , 81 e ), O’Brien (73 e ) pour les Toffees // Doku (43 e , 90 e +7), Haaland (83 e ) pour les Skyblues

L’histoire retiendra que le match pour le titre a été animé par d’anciens joueurs passés par les championnats de France. Elle retiendra aussi que Manchester City s’est fait piéger par l’efficacité d’Everton (3-3). À coups de contres, les hommes de David Moyes ont offert au Hill Dickinson Stadium ses premières grandes émotions.…

EL pour SOFOOT.com