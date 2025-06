Huijsen, un Dean presque parfait au Real Madrid

Il y a les défenseurs rugueux, que l’on apprécie pour leur combativité, leur courage. Et puis, il y a les autres, plus techniques, capables de faire la différence à n’importe quel moment par la passe ou la conduite de balle. Dean Huijsen fait partie de ces joueurs. Et à tout juste 20 ans, on n’a pas fini d’entendre parler du Chill Guy.

Si Andrea Pirlo avait été un défenseur central, il aurait ressemblé à Dean Huijsen, à quelques dizaines de centimètres près, plusieurs pointures de chaussure en moins et la coupe de cheveux et un passeport espagnol. En un an et demi en professionnel, le joueur de 20 piges aura mis tout le monde d’accord, aussi bien en Italie avec l’AS Roma qu’en Angleterre, sous les couleurs de Bournemouth. « Dans quelques années, nous irons lui demander des places pour aller voir la finale de la Ligue des champions » , pariait même Daniele De Rossi, son coach à la Roma, en parlant de son ancien poulain.

Du haut de son mètre 97, celui que l’on surnomme le Chill Guy aime aussi bien mettre les attaquants dans sa poche que progresser balle au pied. L’ambidextre ne s’en cache pas, il a un faible pour la technique et l’utilise à bon escient. Pas de bol, il a signé au Real Madrid, qui préfère la gagne au joga bonito, même si les deux ne sont pas incompatibles. « J’ai en moi un peu du foot de rue typique de Málaga. Ça se voit dans la façon dont je porte le ballon et dribble en tant que défenseur central », assurait le joueur formé à Málaga à Marca, nous rappelant l’Isco de la grande époque.…

Propos de Mathieu Baudry recueillis par RFP

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com