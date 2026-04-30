Burnley se sépare de son entraîneur

Retour à la case départ. Burnley, officiellement relégué en Championship depuis le 22 avril, s’est séparé de Scott Parker , son entraîneur , jeudi matin. « Suite à la confirmation de la relégation du club de la Premier League la semaine dernière, Parker et le conseil d’administration ont tenu des discussions et ont convenu d’un accord commun que aventure à Turf Moor se terminerait » , écrit le Burnley FC dans son communiqué.

Club Statement: Scott Parker Scott Parker has left his position as Head Coach of Burnley Football Club by mutual consent.…

CT pour SOFOOT.com