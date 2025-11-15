Hugo Ekitiké, une place à gratter

Buteur pour la première fois en équipe de France, Hugo Ekitiké a signé une entrée remarquée contre l’Ukraine. Alors que l’attaque des Bleus déplore de nombreux absents, le nouveau buteur de Liverpool en profite pour faire son trou, petit à petit.

C’est l’action d’un vieux briscard, d’un habitué de ces rendez-vous internationaux qui a déjà largement roulé sa bosse. Prise de balle dos au jeu le long de la ligne, mise dans le sens du jeu, accélération sur 40 mètres, une-deux, frappe en première intention : le premier but de Hugo Ekitiké en équipe de France contre l’Ukraine est celui d’un joueur à la personnalité déjà bien affirmée. Le point d’orgue d’une entrée en jeu « très dynamique » (dixit Didier Deschamps), lors de laquelle il a apporté « beaucoup de percussion, de vitesse et de technique » . Bref, une petite demi-heure qui donne du poids à sa candidature pour l’Amérique.

Vainqueur aux points

Avant cette magnifique 88 e minute, l’ancien Parisien avait déjà fait vibrer son ancien jardin du Parc des Princes, en trouvant notamment le poteau sur un service de Michael Olise. Puis en démontrant toute sa grinta pour permettre à son capitaine Kylian Mbappé d’inscrire un 400 e but en carrière symbolique, histoire de se faire bien voir du patron. « À chaque fois que j’ai des minutes sur le terrain, j’essaie de montrer mes capacités et d’aider le groupe, et ça, peu importe le temps de jeu que j’ai , se félicitait-il au coup de sifflet final au micro de TF1, à propos de ce premier but international. Je suis content d’être récompensé aujourd’hui, sachant que j’ai touché le poteau la dernière fois et que je l’ai encore touché aujourd’hui. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com