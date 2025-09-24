 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hugo Ekitike : une célébration pas très cérébrale
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 12:32

Face à Southampton en Coupe de la Ligue anglaise, Hugo Ekitike a été expulsé bêtement. Après avoir inscrit le but décisif, l’attaquant de Liverpool a enlevé son maillot pour célébrer, écopant ainsi d’un deuxième carton jaune et sera donc suspendu pour ce geste pas méchant mais bien stupide.

Qui n’a jamais été collé au cours de sa scolarité ? Quel élève a oublié l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête après une énième bêtise lors d’un cours de littérature sur Ernest Renan ? Qui, de retour à la maison, n’a jamais regretté un comportement immature, face à des parents désabusés par cette nouvelle incartade ? Beaucoup de jeunes pousses sont passées par ces moments que l’on range dans l’armoire à remords. « La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l’infini » , écrivait le philosophe du XIX e siècle avec une pointe de regrets. Cette maxime, l’ancien collégien Hugo Ektike n’a pas dû comprendre sa signification.

L’extase d’Hugo

Après son but de la victoire en Coupe de la Ligue anglaise contre Southampton, cette « bêtise humaine » a envahi le corps du joueur de 23 ans. En guise de célébration, Ekitike a enlevé son joli maillot rouge, l’a tendu vers les tribunes d’Anfield qui connaissaient évidemment le nom de leur propre joueur avant ça, et s’est retrouvé en t-shirt d’entraînement. Seul face à sa connerie. Le début de ce strip-tease a rapidement été annihilé par un deuxième carton jaune, synonyme d’une expulsion stupide et d’une suspension contre Crystal Palace en Premier League ce week-end. Son coéquipier Jeremie Frimpong semble d’ailleurs lui expliquer son erreur avant l’intervention de l’arbitre. Un geste étonnant pour un attaquant, auteur de cinq réalisations depuis le début de la saison, désormais habitué à gérer l’extase provoquée par un but inscrit devant les 60 000 spectateurs. Dès que le ballon franchit la ligne, l’euphorie et l’adrénaline peuvent pousser certains à effectuer des gestes insoupçonnés, mais souvent, la raison reprend ses droits. Sauf que cette fois, elle s’est évaporée. L’état de transe a remplacé la lucidité et le sang-froid.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
