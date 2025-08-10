 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hugo Ekitike titulaire pour sa grande première avec Liverpool
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 16:05

Hugo Ekitike titulaire pour sa grande première avec Liverpool

Hugo Ekitike titulaire pour sa grande première avec Liverpool

Un premier gros défi pour le rookie des Reds.

Hugo Ekitike est titulaire pour sa grande première en match officiel avec Liverpool , à l’occasion du Community Shield contre Crystal Palace ce dimanche après-midi. Soutenu par Florian Wirtz, Mohamed Salah et Cody Gakpo, l’attaquant français de 23 ans a l’occasion de montrer ce qu’il a dans le ventre, dans un contexte où Liverpool espère toujours recruter Alexander Isak.…

TJ pour SOFOOT.com

