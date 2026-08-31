Hugo Ekitiké piaffait d'impatience pour retrouver Barcola à Liverpool
Officialisé ce lundi après-midi du côté de Liverpool, Bradley Barcola a fait ses adieux au PSG et aux nombreux internationaux français du club de la capitale. Si le nouveau numéro 29 du club de la Mersey a quitté ses compatriotes, il en trouvera un autre à Liverpool en la personne de Hugo Ekitiké . L’attaquant a manifesté sa joie en story Instagram suite à l’officialisation de l’arrivée de l’ailier qu’il a déjà côtoyé au PSG : « Bienvenue. Ça fait 3 semaines je t’attends ».
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MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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