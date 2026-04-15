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Hugo Ekitiké, le talon gâché
information fournie par So Foot 15/04/2026 à 14:38

Hugo Ekitiké, le talon gâché

Hugo Ekitiké, le talon gâché

La douleur est physique mais va bien au-delà de ça, pour Hugo Ekitiké. Victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du match retour face au Paris Saint-Germain, l'attaquant de Liverpool voit ses rêves de jouer le Mondial s'envoler.

Le temps s’est soudainement arrêté pour Hugo Ekitiké. Peu de monde comprenait la situation, avant que les images parlent d’elles-mêmes. Un appui glissant, et malgré ses multiples efforts pour se relever, le Français se tient à répétition la cheville gauche. Impossible de se lever, comme foudroyé sur la pelouse d’Anfield. Longtemps entouré par les médecins de Liverpool, l’attaquant des Reds quitte finalement Anfield sur civière, en pleurs. Sous les applaudissements, Ekitiké le sait peut-être déjà : ses rêves de jouer une Coupe du monde sont en train de s’évanouir. Il n’aura fallu que quelques heures pour que le Parisien confirme l’indisponibilité du Français de 23 ans, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Une dure nouvelle pour les Bleus, mais aussi pour ce gamin qui, tout juste arrivé sur les pelouses de Premier League cette saison, prenait déjà du galon.

Les images terribles d'Hugo Ekitiké qui s'écroule sur la pelouse d'Anfield et doit sortir sur civière 😭💔 On espère te revoir vite sur les terrains @hekitike9 ❤️#LIVPSG | #UCL pic.twitter.com/3FV6OFJo9m…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com

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