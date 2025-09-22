Hugo Ekitike : « Le prix de mon transfert ? Je m’en fous »

Tout juste arrivé, déjà adopté.

Avec quatre buts sur ses six premières titularisations , Hugo Ekitike a déjà mis Liverpool dans sa poche. Encore décisif à Anfield samedi dans le derby de la Mersey, le néo-international français se montre remarquablement imperméable à la pression de son transfert XXL . « Je m’en fous. Je me concentre seulement sur le jeu. Tout ce qui peut se dire à l’extérieur… Le prix du transfert, il est ce qu’il est. Le football, il a changé , confie-t-il à Canal+. T’as un gros transfert sur ton dos ? Joue au foot. » …

QB pour SOFOOT.com