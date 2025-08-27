Hugo Ekitike « a le potentiel pour l'équipe de France » selon Didier Deschamps
Hugo Ekitike patientera encore un peu pour dormir sur les lits de Clairefontaine.
Malgré son super début de saison avec Liverpool (3 buts en autant de matchs), Hugo Ekitike n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps ce mercredi pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Au rayon des attaquants, où Désiré Doué a disparu pour se fondre parmi les milieux, le sélectionneur des Bleus a opté pour Maghnes Akliouche.…
MBC pour SOFOOT.com
