 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hugo Ekitike « a le potentiel pour l'équipe de France » selon Didier Deschamps
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 14:49

Hugo Ekitike « a le potentiel pour l'équipe de France » selon Didier Deschamps

Hugo Ekitike « a le potentiel pour l'équipe de France » selon Didier Deschamps

Hugo Ekitike patientera encore un peu pour dormir sur les lits de Clairefontaine.

Malgré son super début de saison avec Liverpool (3 buts en autant de matchs), Hugo Ekitike n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps ce mercredi pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Au rayon des attaquants, où Désiré Doué a disparu pour se fondre parmi les milieux, le sélectionneur des Bleus a opté pour Maghnes Akliouche.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank