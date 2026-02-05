 Aller au contenu principal
Honorat : « Finalement, les Brestois et les Allemands ont des valeurs similaires »
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 22:52

Honorat : « Finalement, les Brestois et les Allemands ont des valeurs similaires »

Honorat : « Finalement, les Brestois et les Allemands ont des valeurs similaires »

En Allemagne depuis 2023 après avoir passé l’intégralité de sa carrière en France, Franck Honorat fait les beaux jours du Borussia Mönchengladbach. Pleinement épanoui sur le terrain et dans sa nouvelle vie, l’ailier droit de 29 ans se livre sur la parentalité, l’importance de changer de culture et son adaptation à la Bundesliga.

Avant de jouer pour le Borussia Mönchengladbach, tu n’avais jamais quitté la France. Qu’est-ce qui t’a motivé à changer de pays ?

Mes amis qui jouaient déjà en Allemagne comme Josuha Guilavogui et Jérôme Roussillon m’en ont toujours dit que du bien, et même quand j’étais à Sochaux, pas mal de membres de mon entourage allaient voir Fribourg jouer. Tout le monde me disait que l’ambiance dans les stades était folle et que le style de jeu pouvait correspondre à mes qualités. Cela a mûri dans mon esprit et j’avais déjà en tête de changer de pays pour voir comment cela se passait. J’aime bien sortir de ma zone de confort, découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture. C’était un beau défi à relever. Partir à l’étranger me trottait dans la tête depuis un peu de temps. Le Borussia Mönchengladbach a manifesté son intérêt (dès janvier 2023, NDLR), mais je savais que ce n’était pas le bon moment, je n’étais pas prêt à quitter la France. Ça s’est fait naturellement l’été suivant, il n’y avait plus qu’à se lancer.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

