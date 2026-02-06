Le cauchemar de Tahirys Dos Santos (Metz), brûlé au troisième degré

« Je me suis vu mourir. » Tel a été le sentiment de Tahirys Dos Santos, lors de l’incendie de Crans-Montana. Dans la nuit du 1 er janvier 2026, le joueur de Metz était au bar Le Constellation en compagnie de sa copine Coline lorsque les flammes ont ravagé l’établissement et fait 41 morts. Lui s’en est sorti, comme 115 autres blessés graves, mais pas indemne : le bonhomme de dix-neuf ans a été brûlé au troisième degré (dos, bras, mains, visage), et a livré son témoignage dans les colonnes de L’Équipe .

« On était dans le bar depuis trente ou quarante minutes, l’ambiance était cool. Coline a voulu aller aux toilettes, je l’ai accompagnée. Je suis sorti avant elle et je me suis dirigé vers la sortie. C’est là où j’ai vu les flammes , explique le garçon, évidemment marqué. J’ai tout de suite compris que nous étions en danger. Je n’ai pas réfléchi. J’ai fait demi-tour pour aller la chercher. J’ai crié son prénom et elle a tout de suite vu dans mes yeux qu’il y avait un truc qui n’allait pas. Elle m’a aussitôt suivi. » …

FC pour SOFOOT.com