Hongrie-Magyar veut rétablir l'adoption par des couples homosexuels, interdite sous Orban

Le gouvernement hongrois va modifier la législation adoptée en 2020 par l'ancien gouvernement de Viktor Orban qui interdit de fait l'adoption par des couples homosexuels, a déclaré samedi le Premier ministre Peter Magyar.

En Hongrie, pays membre de l'Union européenne, l'adoption par des couples homosexuels était possible jusqu'à fin 2020 à condition que l'un des partenaires dépose sa demande en tant que personne seule.

En vertu d'une loi adoptée cette année-là par le parti de Viktor Orban, Fidesz, les célibataires devaient voir leur demande approuvée par le ministre des Affaires familiales, ce qui a abouti à une interdiction de fait.

Peter Magyar a évincé Viktor Orban, après 16 ans de pouvoir de l'ancien Premier ministre nationaliste, à l'issue d'une victoire électorale écrasante au mois d'avril. Modifier le système d'adoption constituerait une mesure importante pour rétablir les droits des personnes LGBTQ.

"Nous pouvons affirmer sans équivoque que nous allons modifier ce système : ce n'est pas au ministre, un homme politique (...) de prendre la décision dans de tels cas, mais plutôt à des professionnels capables de déterminer les conditions dans lesquelles un jeune enfant donné pourra mener (...) une vie lui permettant de devenir un membre heureux et harmonieux de la société", a dit Peter Magyar à la presse.

Viktor Orban, qui se présente comme le défenseur de ce qu'il qualifie de valeurs chrétiennes face au libéralisme occidental, a fait adopter des lois mettant fin au changement de genre dans les documents d'identité, bloquant de fait l'adoption par les couples de même sexe et interdisant dans les écoles les supports considérés comme promouvant l'homosexualité ou la transition de genre.

Son gouvernement a enfreint le droit européen en adoptant des règles interdisant ou restreignant l'accès aux contenus LGBTQ+, stigmatisant et marginalisant ainsi les personnes homosexuelles et transgenres, a statué la Cour de justice de l'UE en avril, juste avant les élections.

La Hongrie n'a jamais autorisé le mariage gay, mais le pays reconnaît les unions civiles de personnes du même sexe.

(Reportage Krisztina Than, version française Benjamin Mallet)